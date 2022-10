A che ora e dove vedere Musetti-Aliassime oggi in TV e in streaming

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ennesima semifinale per Lorenzo, cheall’ATP 250 di Firenze affronterà il canadese Felix Auger-per un posto in finale. Dopo essere arrivato a un passo dall’ultimo atto a Sofia, Lorenzo Il Magnifico vuole regalare al pubblico di casa un’altra prestazione da primo della classe. Ne sanno qualcosa Mackenzie McDonald e Zapata Miralles, a cui il fenomeno di Carrara ha lasciato complessivamente la miseria di 8 giochi. Emblematica la vittoria di ieri sullo statunitense, non tanto per sottolineare ancora una volta le potenzialità di Lorenzo, ma per comprendere la crescita inarrestabile che il talento purissimo di Carrara ha compiuto nel corso degli ultimi dodici mesi. Una crescita che potrebbe portarlo lontano, lontanissimo, già nel 2023. Di seguito tutto quello da sapere sull’orario d’inizio e...