Zimmermann Resort 2023 sulla Costa Brava spagnola

L'Officiel Italia

... sia da collezione che da occasione e dalle'. E ha continuato: 'Le nostre clienti stanno ... Dagli abiti midi in popeline a fiori di Ulla Johnson, agli abiti a fiori stampati dicon ...... courtesy of press office) Le vacanze in barca, con la brezza che scompiglia i capelli e il vento che gonfia le giacche, sono l'ispirazione della collezione2023 di. Si chiama, non ... Zimmermann presenta la collezione Resort 23 Il servizio fotografico vede la modella americana Grace Elizabeth impegnata mostrare i nuovi look Zimmermann Resort 2023 dallo stile bohémien, mentre sullo sfondo si staglia il mare della Costa Brava.