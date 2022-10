Verona | Setti | «Bocchetti? Diventato allenatore dopo una notte di riflessioni Gli auguro una grande carriera»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Salvatore, il presidente delMaurizioha commentato la scelta del tecnico Le dichiarazioni disu, nuovo tecnico del– “Il primo pensiero va a unin bocca al lupo che gli facciamo per il suo futuro da. Partiamo in salita, ma siamo convinti delle scelte fatte. A proposito di questo, in questi giorni ho letto cose strane rispetto al mio modo di comportarmi da dieci anni a questa parte, ovvero che i giocatori decidano chi mandare via o chi prendere. Mi sembra assurdo che venga riportato, soprattutto da voi che ci conoscete. Il modo di comportarsi di questa società prevede rispetto dei ruoli e un gruppo di ...