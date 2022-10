Vangelo di oggi 14 Ottobre 2022 | Lc 12 | 1-7 | Video Commento

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ascoltiamo ildi venerdì 14, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura”. “Davanti a tutte queste paure che ci mettono di qua e di là e che ci mette il virus dell’ipocrisia farisaica, Gesù ci dice: C’è un Padre, L'articolodi14: Lc 12,1-7proviene da La Luce di Maria.

