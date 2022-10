Tenta estorsione in un cantiere a Napoli | arrestato

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si è avvicinato al dipendente di una ditta edile che si trovava al lavoro in undi corso Garibaldi, a, per formulare la sua richiesta estorsiva: i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diStella, al termine di indagini coordinate dalla Procura, hanno notificato un’ordinanza di arresto emessa dal gip nei confronti di M.V., ritenuto gravemente indiziato ditaaggravata dal metodo mafioso. Gli accertamenti dei militari dell’Arma sono scattati subito dopo la denuncia presentata dall’amministratore della ditta. L’identificazione dell’estorsore è stata resa possibile anche grazie alle immagini di un sistema di videosorveglianza acquisito e analizzato dagli investigatori. L'articolo proviene da ...

V., ritenuto gravemente indiziato di tentataaggravata dal metodo mafioso. Gli accertamenti dei militari dell'Arma sono scatatti subito dopo la denuncia presentata dall'amministratore ...