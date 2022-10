L’allenatore è sicuro | “Questo Napoli può superare quello di Sarri”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) L’ex vice allenatore del, prima ai tempi die poi con Spalletti, ed attuale ct della Slovacchia Francesco Calzona ha rilasciato alcune dichiarazioni all’interno di un’intervista pubblicata sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Di seguito le principali dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione: “Mi ha chiamato Hamsik, con il quale ho lavorato ale mi ha chiesto di parlare con la Federazione Slovacca. Mi sono preso un paio d’ore e dopo due giorni ero a Bratislava”. “Lobotka è un giocatore ed una persona straordinaria. Giuntoli e Spalletti principalmente hanno creduto in lui, anche quando non brillava. Aspettarlo non è stato facile, ma loro lo hanno fatto perchè erano consapevoli delle sue qualità e hanno avuto ragione”. Lobotka(Getty Images)“Spalletti è un fiume ...

