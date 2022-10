BresciaToday

Terremoto oggi L'Aquila M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Reggio Calabria Pare inoltre che il conducente che ha provocato l'abbia perso il controllo della propriaa seguito di ...... conparcheggiate in doppia fila e in divieto. Pericoli anche nelle strade che si allagano, come via Brecce'. 'In via Cavallino si rischia l'a ogni ora - sospira Gaetano Franco , rsa ... Incidente in auto con la sua bambina: morto papà di 23 anni Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...È morto sul colpo un giovane di 22 anni che viaggiava con la figlia di appena un anno sulla strada statale 45bis, la Gardesana Occidentale, in ...