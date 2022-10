Il Paradiso delle Signore anticipazioni | Matilde non tornerà più a Milano

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 14 ottobre 2022)Frigerio di Sant’Erasmo è stata unagrandi sorprese della settima edizione de Il, ma secondo le nuovela donna potrebbe anche aver deciso di lasciare definitivamenteper seguire il marito. Un avvio turbolento quello della settima stagione de Il, qui dove Vittorio Conti ha anche deciso di mettere in gioco sé stesso in campo pubblicitario, così come la sua carriera era cominciato nel grande magazzino al fianco Pietro Mori. La sfida avvincente per Conti era arrivata proprio dache, un po’ con irruenza ma anche tanta gentilezza, aveva imposto la sua presenza nella boutique di moda per gestire gli ...