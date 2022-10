Covid | Rezza | casi continuano a crescere Prudenza e vaccini

Leggi su ilfogliettone

Sono 40.580 i nuovidi positività al-19 (ieri 45.705) e 98 i decessi (ieri 66) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 177.883 vittime e 22.990.201da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Le persone dimesse/guarite delle ultime 24 ore sono 36.735, per un totale di 22.310.128, mentre quelle attualmente positive sono 542.766. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 216.511 (ieri 238.253), con un tasso di positività, ieri pari al 19,2%, che oggi scende al 18,7%. Sul fronte del sistema sanitario si registra un aumento delle terapie intensive (+8, per un totale di 244) e dei ricoveri ordinari (+182, per un totale di 6.540).