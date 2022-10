Così un’Ucraina vittoriosa garantirà una pace duratura

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Andriy Zahorodniuk, ex ministro della Difesa ucraino e presidente del think thank Center for defense strategies di Kyiv, in un lungo articolo su Foreign Affairs spiega “la via della vittoria” dell’Ucraina e come il paese possa riprendersi tutto il proprio territorio. Secondo Zahorodniuk la coalizione democratica globale si sarebbe concentrata per troppo tempo “su ciò che Kyiv non deve fare nell’invasione”, crede fermamente che la lotta ucraina sia giusta, ma non è ancora sicura che l’Ucraina sia abbastanza forte da riprendersi tutto il proprio territorio. L’ex ministro è invece convinto che l’Ucraina possa vincere “alla grande”, perché ha dimostrato più volte di essere in grado di sconfiggere la Russia: “Lo ha fatto per la prima volta impedendo alla Russia di impadronirsi di Kyiv, Kharkiv, Chernihiv, Sumy e della costa del Mar Nero. Ci è riuscita di nuovo fermando l’offensiva russa ...