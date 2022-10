Conference League 2022 2023 | calendario | programma | date e sorteggi

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Chi raccoglierà l’eredità della Roma, vincitrice della prima edizione della? La seconda edizione si aprirà il 14 giugno con ilo del primo turno di qualificazione. La Fiorentina è spettatrice interessata: prenderà parte al playoff di qualificazione cono il 1 agosto. La squadra di Italiano aspetta di conoscere le possibili avversarie. Ecco ildel torneo condi tutti i turni edel torneo. Occhio alle big: Villarreal (esordio per una squadra spagnola), West Ham, Colonia, Nizza. LA DIRETTA LIVE COME VEDERE ILO IN TV IL REGOLAMENTO POSSIBILI AVVERSARIE FIORENTINA Primo turno di qualificazioneo: 14 giugnoAndata: 7 luglio ...

...45 HJK Helsinki - Ludogorets 1 - 1 18:45 Malmö - Union Berlino 0 - 1 21:00 FC Midtjylland - Feyenoord 2 - 2 21:00 Friburgo - Nantes 2 - 0 Visualizza EuropaCALCIO -18:45 RSC