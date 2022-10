Ancora terrore in negli Stati Uniti | una sparatoria in North Carolina fa 5 morti

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Cinque persone, tra cui un agente di polizia fuori servizio, sono morte in unaa Raleigh, in. Il responsabile è stato fermato ieri sera intorno alle 21.30 locali, quasi ...

Il Sussidiario.net

"Stanotte, ilha raggiunto le nostre porte. L'incubo di ogni comunità si è materializzato a Raleigh', ha dichiarato in conferenza stampa il governatore Roy Cooper, che ha parlato di 'un atto ...I due Forrester saranno peròin ansia e rifletteranno sul da farsi per non permettere alla loro nemica di tornare a incutere loro. Eric sconvolge Quinn con una novità: ecco cosa ... Unabomber/ La lunga storia di orrore e terrore, ancora oggi senza volto Il responsabile è stato fermato ieri sera intorno alle 21.30 locali, quasi cinque ore dopo aver dato inizio alla sparatoria ...È stato un viaggio nel terrore quello di Jessica Chastain in Ucraina.L’attrice Premio Oscar si è recata nel Paese dilaniato dalla guerra ad agosto, per raccontare dal suo punto di vista il conflitto, ...