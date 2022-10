Ucraina | bombe russe sui bambini Erdogan e Putin | nulla di fatto

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Bombardamenti russi nella notte su Mykolaiv, nell’meridionale. Abbattuto un edificio di 5 piani. Un bambino di 11 anni salvo dopo 6 ore sotto le macerie. I soccorritori cercano altre sette persone. Lo rende noto il governatore Vitaliy Kim, come riporta l’agenzia di stampa Unian, che pubblica le foto del momento in cui i vigili del fuoco individuano il bambino. Le forzehanno lanciato questa mattina, 13 ottobre, un attacco con droni kamikaze nella regione di Kiev, riporta il Kyiv Independent. La situazione bellica vede però i russi in difficoltà nella regione meridionale di Kherson. Come già avvenuto nel Nord-Est dell’, anche a Kherson il fronte degli invasori starebbe collassando. Foto Ansa/Epa State Emergency Service of UkraineSecondo le forze armate di Kiev, l’ha riconquistato 5 ...