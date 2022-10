Pareggio amaro per la Lazio | lo Sturm Graz esulta per il 2-2

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Laè scesa questa sera in campo contro loallo Stadio Olimpico: questo il risultato del match di Europa League. Laè scesa in campo questa sera allo Stadio Olimpico per affrontare lo. I biancocelesti avevano tutta l’intenzione di mostrare la propria forza in campo. Quella stessa forza mostrata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

LA NAZIONE

... nell'ambiente nerazzurro, avrebbero forse firmato una cambiale in bianco per uscire da Barcellona con un. Il come però il 3 - 3 è maturato, paradossalmente, può lasciare un pizzico di...Unin terra catalana è risultato tutt'altro che modesto, ma l'illusione della vittoria lascia all'Inter l'in bocca: con i 3 punti in tasca infatti gli uomini di Inzaghi avrebbero ... Pareggio amaro a Sassari per le rossoverdi Brutta battuta d’arresto per la Lazio di Maurizio Sarri che viene frenata dallo Sturm Graz. Un partita ostica che si tramuta in discesa con il gol storico di Ciro Immobile. Alla ...ECCELLENZA - L'esterno offensivo è impegnato anche nel settore giovanile giallorosso Dopo l’amaro pareggio contro la Sangiustese nell’ultimo turno, domenica 16 ottobre l’Osimana affronterà in trasfert ...