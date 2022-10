Juve | Cobolli Gigli | «Ho l’impressione che Allegri sia sul punto di essere mandato via»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Le parole dell’ex presidente della: «Le dichiarazioni di Agnelli? Io le avrei fatte quattro mesi fa» Giovanni, ex presidente della, è intervenuto a Tutto. Di seguito le sue parole su. ESONERO – «La mia impressione è che all’interno del gruppo ci sia male c’è la sensazione chesia suldi esservia. I giocatori, quindi, sono disorientati e non formano coesione. Esiste nellantus una figura molto importante, che attualmente ricopre la carica di vice presidente, che con le sue parole ha parlato delle prestazioni non all’altezza della squadra e ha cercato di spronare i suoi componenti. ...