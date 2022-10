Inghilterra | Tuchel sulla lista dei possibili sostituti di Southgate

(Di giovedì 13 ottobre 2022) In caso di un mondiale al di sotto delle aspettative,potrebbe saltare dalla panchina dell’tra iLa panchina di Garethtraballa. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph in caso di un mondiale deludente, il ct inglese potrebbe saltare. L’obiettivo della federazione sarebbe quello di mettere in panchina Thomas. L'articolo proviene da Calcio News 24.

In caso di un mondiale al di sotto delle aspettative, Southgate potrebbe saltare dalla panchina dell'tra i sostituti La panchina di Gareth Southgate traballa. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph in caso di un mondiale deludente, il ct inglese potrebbe saltare. L'obiettivo ...