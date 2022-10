Influenza | quest' anno fa paura | cosa sta accadendo in Australia E presto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Poi è vero:sarà dura (basta vedere dove è già cominciata, per esempio a Sidney e a Buenos Aires e per tutto l'emisfero australe) e sì, in Italia abbiamo una delle popolazioni più anziane del mondo, sicuramente quella più "senior" d'Europa.che, di certo, non aiuta. Però qui il rischio è di passare da un allarme all'altro, prima il Covid e adesso l'. Non c'è pace. Che al primo starnuto ti ritrovi col termometro sulla fronte e un tampone nel naso, manco sai più a quale santo votarti. Cioè a quale virus scampare. D'accordo: non sarà una passeggiata. D'accordo: d'(o meglio, per le complicanze dell') si muore. L'abbiamo scoperto a inizio del 2020, quando di polmoniti e soggetti fragili e infezioni non sapevamo un tubo. Ma abbiamo anche passato ...