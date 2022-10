I franchi tiratori dei dem al Senato | ecco chi ci ha messo più tempo a votare

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Anche tra le fila del Pd c'è chi ha tradito Letta. Osservando chi si è trattenuto nel catafalco, si può intuire chi si è trattenuto a scrivere un nome e chi invece è filato via con scheda bianca

Mentre al Senato è caccia ai 16che, conti alla mano, hanno contribuito in maniera decisiva all'elezione alla prima seduta di Ignazio La Russa alla presidenza, nonostante l'assenza ...E idell'opposizione " una ventina, un decimo del Senato - che la salvano regalando un imprevedibile successoIl nome del “colpevole”, che per tutto il giorno è girato al Senato, è stato quello di Matteo Renzi, il leader di Italia viva. «Gallina che canta ha fatto l’uovo», ha detto il senatore M5s, Ettore Lic ...Anche tra le fila del Pd c'è chi ha tradito Letta. Osservando chi si è trattenuto nel catafalco, si può intuire chi si è trattenuto a scrivere un nome e chi invece è filato via con scheda bianca ...