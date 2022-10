Al via la stagione concertistica dei Pomeriggi Musicali

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La 78adi concerti 2022/2023 dei, intitolata Variazioni su un tema, si inaugura al Teatro Dal Verme di Milano giovedì 13 ottobre alle ore 20 (replica sabato 15 alle ore 17) con il primo dei 22 concerti in programma (cui si aggiunge un fuori abbonamento natalizio), affidato alla bacchetta del direttore principale James Feddeck. In apertura le Variazioni su un tema di Paganini di Witold Lutos?awski eseguite dal giovane pianista Julian Trevelyan, quindi Boléro di Maurice Ravel e Quadri di un’esposizione di Modest Musorgskij. Il concerto inaugurale, proposto naturalmente per i due consueti turni del giovedì e del sabato, sarà anche l’occasione per aprire altre importanti attività dei. In particolare, alla prova generale del giovedì mattina alle ore 10 ...