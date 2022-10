X Factor 2022 anticipazioni | i Bootcamp di Ambra Angiolini e Dargen D’Amico

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ritorna il consueto appuntamento con X. Nella puntata di domani, giovedì 13 Ottobre, che andrà in onda su Sky e in streaming su NOW, vedremo idi. Xpuntata 13 Ottobre: gli ultimiAnche perè arrivato l’atteso momento delle sedie e delle scelte per costruire il proprio roster di talenti. Quali decisioni opereranno? Quali saranno gli artisti che li coinvolgeranno di più? Ad attenderli ci saranno 12 artisti e 6 sedie da riempire. Dopo aver esaurito tutti i posti, partirà la tesissima corsa allo switch, in modo tale ...