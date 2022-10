Spal | De Rossi vorrebbe un ex compagno di Nazionale

Joe Tacopina , presidente della, ha spiegato perché ha scelto Daniele Decome allenatore della squadra biancazzurra. Queste le parole nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport : "Ovviamente do il benvenuto a ...Laha annunciato Daniele Decome nuovo allenatore per sostituire l'esonerato Venturato. L'ex capitano della Roma e bandiera della Nazionale ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2024. ...TORINO - " Tanto pe' cantà " gli esce dal cuore e il successo è fragoroso nel tendone della Spal. E' la prova canora del novizio, alias Daniele De Rossi, semplicemente campione del mondo nel 2006 e tu ...Daniele De Rossi è approdato sulla panchina della Spal: adesso si programma il futuro, pronto il colpo in attacco.