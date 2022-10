Corriere dello Sport

Il 2022 juventino di Angel Dipotrebbe non essersi concluso nell'amara notte di Haifa. L'infortunio subito dall'esterno argentino, uscito per un risentimento muscolare dopo 20 minuti della gara che la squadra di Allegri ha ...Un sospiro diper chi è riuscito a scavallare il 30 settembre con il 30 per cento dei ... come rimarca il commercialista udinese AlbertoCamilotti , sottolineando che "per fine anno è ... "Sollievo Di Maria: Mondiale non a rischio, in campo entro 20 giorni" Secondo quanto riportato da TyC Sports il Fideo avrebbe riportato una lesione di basso grado al tendine del ginocchio destro che non ne mette in pericolo la presenza in Qatar ...FOGGIA, 05/10/2022 – Solo sei mesi fa Oksana, incinta alla 36esima settimana, era scappata da Kiev in Ucraina per sfuggire ai bombardamenti. Ventisette ore di auto, con suo figlio Luca di 3 anni e la ...