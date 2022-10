Perché Noemi Bocchi | la fidanzata di Totti | è parte lesa in un processo | oggi in tribunale a Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Sarebbe stata avvistaa piazzale Clodio, colta mentre entrava nel famosono. Sembra che la nuova fiamma di Francesco, ex capitano dellae soprattutto da poco lasciato con Ilary Blasi, sia “offesa” all’interno di un. Cosa sappiamo sulC’è molto mistero attorno alche vede protagonista la nuova fiamma dell’ex calciatore. Sembrerebbe certo che tale situazione non dipenda dalla causa di separazione tra Francescoe Ilary Blasi, considerato come la prima sentenza è prevista per venerdì 14 ottobre. Ilary Blasi multata per sosta vietata dopo il video in cui prende in giro ...