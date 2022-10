Perché la Cia torna a parlare con i Talebani

Leggi su formiche

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La scorsa settimana, per la prima volta da quando il leader di al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, è stato ucciso dagli Stati Uniti nel suo appartamento di Kabul alla fine di luglio, due funzionari dell’amministrazione Biden hanno incontrato di persona i. È un passaggio importante che segna il riavvio dei complicati contatti tra Usa e Afghanistan, che si inseriscono nel quadro della lotta al terrorismo (che resta una priorità Usa, come dimostra anche la recente operazione in Siria contro un leader di alto profilo dell’Is). Ma anche nelle dinamiche del contesto centro-asiatico. Ambito geopolitico all’interno del quale Washington lavora a detrimento degli interessi russi, senza sbilanciare il coinvolgimento ed evitando che quest’attività possa però comportare un rafforzamento cinese. L’amministrazione statunitense ha inviato il vicedirettore della Cia e il più alto ...