No | le zanzare che circolano in questo periodo non hanno nulla a che vedere con Bill Gates

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Complice anche il prolungarsi delle stagioni estive in seguito al cambiamento climatico, intorno a noi è tutto un ronzio di. Lo si nota da qualche anno e, anche nel 2022, la tendenza non si è fermata. Tuttavia, pur di negare i cambiamenti climatici, i soliti professionisti della disinformazione sui social network preferiscono attribuire tutto ai complotti. Su diverse piattaforme, infatti, si stanno diffondendo post come: «La “fabbrica di” colombiana dialleva 30 milioni diinfettate da batteri a settimana. Vorrebbe disseminarle per il mondo a scopi benefici. Spiegatemi poi perché questi personaggi li chiamano filantropi se sono Russi sono oligarchi». #noncielodicono anzi sì pic.twitter.com/rvUYrUKXap — Radiosilvana aka RadioDevianza Con ...