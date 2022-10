Netflix e Prime Video separati solo dall' 1% di quote di mercato nel terzo trimestre del 2022

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Just Watch ha condiviso la nuova analisi delledidello streaming in Italia, svelando un testa a testa trae Amazon. Ilha portato a un testa a testa in Italia traper quanto riguarda ledi. I dati condivisi da JustWatch riguardanti la situazione nella nostra nazione rivelano così quali servizi sono in crescita e chi sta ottenendo i risultati migliori. L'analisi dei dati delrivela così chee Perimesono'esiguo ...

Multiplayer.it

La Fire TV Stick Lite è del 50% più potente della Fire TV Stick del 2019 e oltre a guardare film e serie da, YouTube,Video, Disney+, DAZN, Infinity, RaiPlay e altri, permette anche di ...Come per il webOS più tradizionale, webOS Hub supporta le principali app di streaming tra cui, Disney Plus e AmazonVideo, così come il servizio di contenuti premium gratuito di LG, LG ... Netflix e Amazon Prime Video alla pari in Italia, crescono Disney+ e Paramount+ Netflix e Amazon Prime Video sono le piattaforme di streaming più popolari in Italia anche nel terzo trimestre del 2022, stando agli ultimi dati forniti da JustWatch. Al tempo stesso Disney+ ...Just Watch ha condiviso la nuova analisi delle quote di mercato dello streaming in Italia, svelando un testa a testa tra Netflix e Amazon Prime Video. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 12/10/2022 Il ...