Muore sul lavoro un operaio residente in Sabina

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Viveva a Poggio Bustone l’che oggi ha perso la vita mentre era aad Arquata del Tronto RIETI – Ancora un’altra tragedia sul. A perdere la vita è undi origini romene che da anni viveva con la famiglia a Poggio Bustone. L’incidente si è consumato questa mattina, mentre era alin un cantiere nella zona del cratere sismico, ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Secondo una prima ricostruzione l’lavorando al posizionamento di una rete di contenimento metallica su un costone quando qualcosa é andato storto ed è precipitato insieme a un suo collega, che non sembrerebbe in pericolo. I due stavano lavorando per conto di una ditta impegnata in undi messa in sicurezza e riduzione del rischio ...

