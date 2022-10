Mercato usato - I veicoli di Arval AutoSelect entrano in Intergea

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Accordo strategico per la rivendita dell'garantito e certificatocon. Le auto ex-noleggio usate del noleggiatore transalpino sono monitorate fin dall'immatricolazione attraverso il regolare piano di manutenzione prescritto dalle Case auto, hanno avuto un unico proprietario e non sono state oggetto di incidenti rilevanti né di guasti ripetuti e perciò godono di un pacchetto di garanzia guasti ed assistenza stradale di ben 24 mesi. Oltre 120 punti vendita. Iex-vemgono quindi proposti nei 124 punti vendita in 21 province del centro nord che fanno parte della rete distributiva del Gruppo presieduto da Alberto di Tanno. Il quale commenta così questa importante partnership: "Essere stati selezionati per la distribuzione ...

