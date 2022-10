Today.it

Almeno sei persone hanno accusatoo nausea in un ufficio postale di Torino, in via Reiss Romoli, dopo che un liquido è fuoriuscito da un pacco appena consegnato. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118, vigili del fuoco e ...Il dato sarebbe dovuto'elevato numero di anziani del capoluogo dove una persona su quattro ha ... o ad intervenire nel caso di improvvisi. E la platea, in Veneto, gi oggi quanto mai ampia. ... Malori all'ufficio postale: colpa del liquido per le sigarette Notte di paura per Enzo Gragnaniello, il popolare cantautore napoletano colto da malore sul palco in piazza Kennedy a Camigliano, in provincia di Caserta. 67 anni, Gragnaniello stava lasciando il palc ...Il cantautore napoletano Enzo Gragnaniello è stato colto da un infarto sul palco. Operato d'urgenza, gli è stato impiantato uno stent cardiaco ...