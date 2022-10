Julia si laurea con la sua bimba in braccio | “È lei il mio più grande risultato”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Non prendetelo come un gesto eroico, né come un’esaltazione dell’arcaica figura della mamma devota ai suoi bambini. Dietro al gesto diPontés c’è, infatti, molto di più di quanto potrebbe sembrare. C’è un messaggio chiaro, un desiderio profondo di trasmettere a chi guarda le deliziose foto della sua cerimonia diche lei non è l’eccezione, ma la regola. Sì, perchéPontés, è una reporter investigativa, una fotografa, una ricercatrice, un’artista, un’attivista e una mamma e ciò dovrebbe essere assolutamente normale. Non è un’eroina, ma una donna che desidera ciò che ognuna di noi desidera: che sia riconosciuto il complesso equilibrio fra tutte le parti che ci compongono. La storia diPontés e il suo percorsosi èta in Visual Arts & Photography ...