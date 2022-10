Il Cremlino | ' Erdogan faccia a Putin una proposta concreta di mediazione per l' Ucraina'

Guerra in Ucraina, è l'ora della pace Ilsi aspetta che domani il presidente della Turchia, Recep Tayyip, faccia al presidente della Federazione russa, Vladimir Putin , una proposta concreta di mediazione per il conflitto ...Ilsi aspetta che il presidente turco Recep Tayyip, nell'incontro che avrà domani con il presidente russo Vladimir Putin ad Astana, delineerà ufficialmente 'le ultime iniziative per ...Guerra in Ucraina, è l'ora della pace Il Cremlino si aspetta che domani il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, faccia al presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, una proposta c ...Il Cremlino si aspetta che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan farà a Vladimir Putin una proposta concreta di mediazione sul conflitto in Ucraina, nel loro incontro di domani in Kazakistan.