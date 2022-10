Governo | Lega “Nessun veto | preclusione o impuntatura”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuto un Consiglio Federale della. Il partito di Matteo Salvini non vede l’ora di cominciare a occuparsi dei dossier di. Il segretario ha spiegato che se verrà chiesto alladi occuparsi di temi fondamentali come economia, sicurezza, opere pubbliche e autonomia “sappiamo come farlo e con chi farlo”. Per Salvini “sarà un onore”.Dal Consiglio Federale “. C’è massima disponibilità a confrontarsi e ad assumersi tutte le responsabilità richieste da un momento così difficile per il Paese”, sottolineano fonti del partito. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

