Cinque in poche ore E tra poche settimane Kherson | il crollo russo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)in un colpo, altro duro colpo per Vladimir Putin e l'esercito. Le forze ucraine hanno annunciato questa mattina la riconquista dilocalità nella regione meridionale di. "Le forze armate ucraine hanno liberato altriinsediamenti nel distretto di Beryslav nella regione di: Novovasylivka, Novogrygorivka, Nova Kamianka, Tryfonivka e Chervone", ha riferito la presidenza ucraina. Le truppe ucraine dastanno conducendo una controffensiva in questa regione, per la maggior parte controllata dalle forze di Mosca. Dopo aver incontrato una forte resistenza russa, l'esercito ucraino ha ottenuto notevoli guadagni nella regione all'inizio di ottobre, in particolare sulla riva del Dnipro, a sud della città industriale di Kryvyj ...

