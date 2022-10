Udinese | Walace esce di strada e auto si incendia | illeso

Il centrocampista brasiliano dell'Souza, di 27 anni, la scorsa notte è rimasto coinvolto in un'uscita di strada mentre si trovava a bordo della propria auto, che si è prima cappottata e poi incendiata. Il calciatore è ...Identità che sarebbe stata svelata, solo stamani: il centrocampista dell'è stato coinvolto in un pauroso incidente in cui ha rischiato davvero di subire importanti conseguenze., ...Il centrocampista brasiliano dell'Udinese, Walace Souza, di 27 anni, la scorsa notte è rimasto coinvolto in un'uscita di strada mentre si trovava a bordo della propria auto, che si è prima cappottata ...Incidente Walace – Attimi di paura e terrore per Walace, protagonista di un incidente automobilistico nel corso della notte. Il centrocampista dell’Udinese ha perso il controllo della sua auto per cau ...