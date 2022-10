Ucraina | domani vertice Erdogan-Putin

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il presidente turco Recep Tayyipincontrera’ Vladimirmercoledi’ ad Astana, a margine di unnella capitale del Kazakistan. Lo ha riferito un funzionario turco all’AFP. La Turchia, che ha mantenuto una posizione neutrale dall’inizio dell’invasione russa dell’, in passato ha offerto la propria mediazione per aprire i colloqui tra Kiev e Mosca. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Un ciclone sulle Colonne d'Ercole e un ciclone sull': questa la configurazione sinottica attuale, con una bassa pressione ad Est e una tra Spagna ...flusso potrebbe essere molto attivo tra...... direttore del quotidiano: 'Le grandi manifestazioni pacifiste del passato avevano come ... Non è l'che si oppone alle trattative ma non bisogna accettare il massacro'. Poi fa la morale al ...Leopoli è di nuovo senza elettricità. La Cina ha espresso preoccupazione per gli ultimi sviluppi del conflitto, che hanno visto le truppe di Mosca colpire Kiev e causare la morte di 19 persone. La Tur ...Oksana Leontieva, medico dell’ospedale pediatrico Okhmatdet di Kiev, è tra le vittime del raid russo di ieri su Kiev: è stata colpita mentre era in macchina per andare a lavoro.