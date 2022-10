Serie A | giornata 9 | pro e contro | in vetta si vola

(Di martedì 11 ottobre 2022) Un weekend lungo e intenso con almeno tre big match e qualche sdiretto per la zona retrocessione. Benissimo Napoli, Lazio e Milan, se la cavano anche Inter e Roma, male invece Juventus e Fiorentina. Pareggio scoppiettante dell’Atalantal’outsider Udinese. Ecco i pro edella9 diA, con molte partite di alto livello e un paio di sfide deludenti. La, per ora, vede una sola squadra in cima, ovvero i partenopei di Spalletti.A: pro e9 LaA sta continuando a regalare molte emozioni, tra passi falsi e corse in solitaria. Il Milan, nonostante il koil Chelsea, si impone su una Juventus che ha fallito l’esame di maturità. La Lazio ...

Sky Sport

Lo comunica la Casa Bianca nella nota sul programma delladel presidente americano Joe ...francese Emmanuel Macron ha tenuto una riunione d'emergenza sull'Ucraina ieri sera dopo unadi ...Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a. Attiva ora il tuo abbonamento. Leggi i commenti Rassegna stampa: tutte le notizie 11 ottobre 2022 Serie A, il calendario del prossimo turno Una super Lazio cala il poker in casa della Fiorentina nel posticipo della nona giornata di Serie A. Due reti per tempo per i biancocelesti: apre l'ex Vecino, raddoppia Zaccagni. Nel finale di gara ...Notizie Bari. Luigi De Lauretiis si confessa in "Buongiorno Bari" nella rubrica "Un caffè con", ogni mattina su Telebari e Radiobari ...