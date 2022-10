Selvaggia Lucarelli ringrazia la Fialdini e Zanicchi svela | “Ballando? Volevo andare via!”

Samuel Peron è finito nel mirino della critica insieme a Iva Zanicchi dopo la lite conavvenuta in diretta. La giornalista ha chiesto le scuse del marito di Tania Bambaci ma quest'...Come se non bastasse il caso di Iva Zanicchi, che le ha dato della 'tr***' in prima serata su Rai1 durante la prima puntata di Ballando con le Stelle ,deve fare i conti anche con il Codacons . Alla giornalista, confermata anche quest'anno in giuria da Milly Carlucci, viene contestato un conflitto di interessi per la presenza da ...Selvaggia Lucarelli ringrazia Francesca Fialdini e Iva Zanicchi svela a Storie Italiane: “Ballando con le stelle Volevo andare via!”.Selvaggia Lucarelli nel mirino del Codacons. La giornalista è stata riconfermata tra i giudici di Ballando con le Stelle e tra i concorrenti di questa nuova edizione ...