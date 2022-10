Punteggio graduatorie | i nuovi corsi e master 2022 2023 di Soloformazione i

Ledi istituto: per quali supplenze vengono utilizzate supplenze al 31 agosto o 30 ... A027; A033; AB55; AI55 - EMILIA ROMAGNA Bologna - Rimini posizione eultimo nominato per ...La graduatoria è costituita secondo l'ordine difinale (prove + titoli) conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenze a parità di punteggi. LeA001 , ...Falso in atto pubblico e truffa ai danni dello Stato sono le accuse che la Procura di Vallo della Lucania muove a 182 persone, per le quali è stato chiesto il rinvio a ...Cattedre ancora scoperte e docenti esasperati. I sindacati hanno organizzato una manifestazione di protesta per mercoledì davanti all’ufficio scolastico provinciale ...