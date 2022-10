Morgane – Detective geniale 2 streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

(Di martedì 11 ottobre 2022) Stasera, martedì 11 ottobre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi2, lastagione della fortunata serie tv francese con protagonista Audrey Fleurot che veste i panni diAlvaro. Nella prima stagione l’abbiamo vista farsi notare e promuovere, grazie alle sue doti investigative fuori dal comune, da addetta alle pulizie in una stazione di polizia a consulente della Direzione Interregionale della Polizia Giudiziaria di Lille. Genio fuori controllo, look a dir poco eccentrico, madre di tre figli avuti da due uomini diversi,, nelle nuove puntate, ricomincerà a mandare all’aria le certezze del comandante Adam Karadec. Il suo intuito sarà però decisivo per risolvere difficili inchieste ...

Stasera su Rai 1 alle 21.25geniale "Made in France"(Audrey Fleurot, 45), che per tornare a lavorare ...Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:geniale (serie tv), in onda alle 21.25 su Rai 1 Cartabianca (talk show, politica,...Stasera, martedì 11 ottobre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Morgane – Detective geniale 2, la seconda stagione della fortunata serie tv francese con protagonista Audrey ...I nuovi casi della detective “Morgane” in mezzo a un trasloco e le prove da lap dancer M artedì scorso la prima puntata della seconda stagione di Morgane – detective geniale ha raccolto 3,3 milioni di ...