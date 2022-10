Maltempo a Roma | allagamenti | strade chiuse e traffico bloccato

(Di martedì 11 ottobre 2022)completamente allagate,in tilt e congestioni nella mobilità: è questo quello che accade nella Capitale quando arrivano le piogge, come è successo nel pomeriggio di oggi, martedì 11 ottobre, a partire dalle 18.15 circa. Ilha interessato gran parte della città, sebbene la parte che più ne ha risentito sembra essere stato il quadrante est. Disagi ain diversi quartieri I principali disagi si sono percepiti soprattutto su viale di Tor Bella Monaca, parte della quale è stata chiusa a causa di un allagamento fra la via Casilina ed il grande raccordo anulare. Un temporale normale che però non ha mancato di creare profondi disagi. I rovesci più consistenti si sono verificati sopratutto in alcune zone del IV, V e VI municipio.e ...

