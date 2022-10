Iran | i lavoratori del settore petrolifero entrano in sciopero e protestano contro l’hijab obbligatorio

(Di martedì 11 ottobre 2022) Alla fine della quarta settimana di proteste che hanno travolto l’dalla morte di Mahsa Amini, dopo le manifestazioni, le mobilitazioni studentesche e gli scioperi in Kurdistan,in gioco idel, pilastro economico del regime. Era già arrivato un avvertimento dal sindacato nei giorni scorsi: “Smetteremo di lavorare e ci uniremo al popolo se continuerete ad uccidere ed arrestare le persone che”. Ma la repressione ha continuato a fare vittime, arrivando a 185 morti, di cui di 19 bambini. Ieri hanno avuto luogo 16 manifestazioni in 11 province diverse. Oltre 1.000del petrolchimico di Asalouyeh, nella provincia di Bushehr, hanno ...

Ieri, secondo i media vicini all'opposizione all'estero, in particolare il network con sede a Londra "International", iimpiegati nel complesso petrolchimico di Bushehr (Bushehr