Giorgia Meloni tra l' Orso e il Dragone

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 11 ottobre 2022) Come sarà l’approccio del prossimo governoalla Russia e alla Cina? Ci saranno segnali di continuità o discontinuità con il governo Draghi e con i suoi alleati di governo? Quelli che trovate in questa pagina sono due interventi e due estratti dal libro di Giulia Pompili e Valerio Valentini “Al cuore dell’Italia. Come Russia e Cina stanno cercando di conquistare il paese” (Mondadori Strade Blu) da oggi in libreria. "Le segnalazioni erano insistenti. Accenni di lagnanza, brevi allusioni che Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, riceveva con un atteggiamento di indolenza mista a frustrazione. Poi, nella primavera di quell’anno, il 2019, quando alcuni suoi collaboratori volarono in Russia per una missione diplomatica, la lamentela si fece quasi formale. Perché fu allora, durante incontri riservati, che alcuni responsabili ...