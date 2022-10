Come conservare il basilico

Leggi su decogiardino

(Di martedì 11 ottobre 2022) Vuoi conoscere in maniera corretta ? Ecco alcuni consigli e suggerimenti perila casa. Per fortuna le serre ci permettono di avere a disposizione questo aroma in ogni mese dell’anno, ma per chi preferisce coltivare ilsul proprio balcone per averlo davvero a km zero, dopo la fioritura estiva è tempo di fare scorta per l’inverno. fresco per qualche giorno: acqua o frigorifero? Se hai piantato dei semi diin vaso, può capitare di avere una sovrapproduzione. Felice per lo straordinario risultato, non sei costretta a regalare le preziose foglioline se non vuoi. Le foglie, che preleverai dall’alto verso il basso all’occorrenza direttamente dalla pianta, si conserveranno turgide e fresche ...