Agnelli furioso | Vergogna | i tifosi della Juve faticano a girare per strada

Sport Fanpage

Pochi minuti dopo la disfatta storica della Juve ad Haifa contro il Maccabi, vittorioso per 2 - 0 nella quarta giornata del Gruppo H di Champions League , è il presidente dei bianconeri Andreaa prendere in mano la situazione, assumendosi le responsabilità per la profonda crisi della squadra, ma sgombrando anche subito il campo circa il futuro di Max Allegri , che resterà alla guida ...... Massimiliano Allegri - AndreaIl Corriere della Sera scrive cheper lo scarso rendimento della Juventus di Allegri. Il tecnico è ai minimi storici, per gradimento. In un ... Agnelli furioso dopo Maccabi-Juve: Provo vergogna. Ma l'annuncio su Allegri spiazza tutti Il presidente dei bianconeri ha parlato subito dopo la disfatta in Champions contro il Maccabi, confermando Allegri e allargando alla squadra lo spettro dei colpevoli della crisi ...Dopo la pesantissima sconfitta in casa del Maccabi, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ci ha messo la faccia. Il patron bianconero è intervenuto ai microfoni di Sky, e ha ammesso di provare ...