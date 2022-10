WTA Cluj-Napoca 2022 | lunedì felice per Niemeier e Yastremska

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Prima della discesa in campo di Jasmine Paolini con l’ucraina Marta Kostyuk si sono disputate cinque partite all’interno del torneo WTA 250 di, noto anche come Transylvania Open in virtù della collocazione geografica della città rumena. Poco spazio al Paese di casa oggi, ma sarà il martedì quello principe in questo senso. Per quel che concerne la giornata odierna, una sola la partita ad alto tasso di lotta, quella tra l’ucraina Dayanae la lucky loser tedesca Tamara Korpatsch, andata alla prima per 6-3 4-6 7-5 dopo più di due ore e 15 minuti e un autentico harakiri della nativa di Amburgo, che butta via il doppio break di vantaggio sul 5-2, nonché due match point nel terzo parziale. Proprioattende una tra Paolini e Kostyuk. Dalla stessa parte del tabellone, quella alta, il paradosso ...