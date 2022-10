Ucraina | Francesco Semprini a Dnipro | Svegliati da un' esplosione | sembra di essere tornati all' assedio di marzo

RaiNews

L'appello arrivato da Papadurante l'Angelus Imparare dalla storia per scegliere la via della pace. E' l'appello arrivato da Papadurante l'Angelus, mentre insi teme l'escalation nucleare, 60 anni dopo la crisi dei missili a Cuba, che avveniva durante il Concilio Vaticano II. "Non possiamo dimenticare il ...Dalla contemplazione di questa immagine evangelica,trae la lezione per tutti noi, cioè ... in particolare ancora al conflitto in. C'è una migrazione, in questo momento, qui in Europa,... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 228 La risposta di Mosca all’attentato sl Ponte di Crinea non si è fatta attendere: una pioggia di mossili su Kiev e altre città ucraine, come Leopoli. “Al momento sono confermati 5 morti e 13 feriti dopo ...Ivano Tonoli ed Erminio Brambilla, rispettivamente Segretario e Presidente del partito politico Unione Cattolica, hanno dichiarato: "Vogliamo davvero rischiare la guerra nucleare e l'annientamento di ...