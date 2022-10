Agenzia ANSA

Un uomo e una donna, di 26 anni sono morti nelloin auto contro il pilone dell'ex ferrovia, intorno all'una e 20, sull'Aurelia a San Lorenzo al mare (Imperia). La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia stradale ma secondo ...San Lorenzo al Mare:sull'Aurelia, morti due giovani Secondo quanto ricostruito, l'auto si sarebbe schiantata contro il pilone dell'ex ferrovia , cappottandosi. Sul posto sono ... Tragico schianto in auto sull'Aurelia, morte 2 persone - Cronaca Un uomo e una donna, di 26 anni sono morti nello schianto in auto contro il pilone dell'ex ferrovia, intorno all'una e 20, sull'Aurelia a San Lorenzo al mare (Imperia). (ANSA) ...Ronnie era stato fermato con un tasso tre volte sopra la norma. Ottenne i lavori socialmente utili, ma non li ha mai finiti ...