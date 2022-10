Totti trasloca in un attico vicino casa di Noemi?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Francescosta perre, cambia, lascia la meravigliosa villa all’Eur, quella che ancora condivide con Ilary Blasi per amore dei figli. Sembra però che i due ex non possano più vivere sotto lo stesso tetto, nemmeno se quel tetto è così enorme da permettere ae la Blasi di non incontrarsi mai. Dicono che Ilary e Francesconon si parlino più e che i loro contatti siano solo whatsapp. Ci sono i figli da crescere insieme, accordi che solo loro due possono prendere ma per il resto non c’è altra via d’uscita.ha scelto un appartamento a Roma Nord, undi 250 mq con piscina e campi da tennis. Francescopronto a lasciare la villa ad Ilary Blasi? Sembra che al momento l’ex capitano della Roma non abbia ancora ...