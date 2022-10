Sinusite nei bambini | esistono rimedi e cure efficaci?

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Anche ipiù piccoli possono soffrire di. Anzi, nonostante sia una condizione spesso trascurata, è una conseguenza comune dei malanni di stagione e delle caratteristiche anatomiche tipiche dei. Considerando, infatti, che laneisi manifesta prevalentemente, nella forma acuta più che in quella cronica, a seguito di un raffreddore prolungato, è evidente come si tratti di un fenomeno potenzialmente molto comune in età pediatrica. Mediamente, infatti, un bambino tra i 2 e i 6 anni con un buon stato di salute ha tra le 5 e le 8 infezioni delle vie aeree all’anno ed è quindi frequente che queste possano portare a una, anche se non è l’unica causa responsabile di questo disturbo. Cos’è la? Con il termine di ...

