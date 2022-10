Popolo web contro il cast del Grande Fratello Vip | “Noioso e cattivo | rifatelo!”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ildel web non ha perdonato i vipponi dopo il caso Marco Bellavia? Alcuni sì, altri reputano i vipponi “noiosi e cattivi” e chiedono di “rifare il” IlVip è cominciato da tre settimane e già la gente sembra essersi stancata dei vipponi. Almeno così appare leggendo i commenti deldel web. Tra i commenti sulla pagina ufficiale delVip gli internauti non risparmiano i vipponi e chiedono che venga rifatto ildi questa settima edizione perché a loro dire i vipponi sarebbero “noiosi e cattivi” e da sole tre settimane nella casa “non si divertono e non creano dinamiche”. Così si leggono diversi commenti, c’è chi non li ha perdonati per il caso Marco Bellavia (deriso e bullizzato), c’è chi invece proprio ...